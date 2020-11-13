‹ Önceki Haber ABD'de üretici fiyatları yükselişini sürüyor ABD'de üretici fiyatları yükselişini sürüyor

Dev şirkete 1.25 milyon sterlin ceza

13.11.2020 - 18:05
Dev şirkete 1.25 milyon sterlin ceza | Ekonomi Haberleri

Ticketmaster UK, müşterilerinin kişisel verilerini güvende tutmadığı için 1,25 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

Para cezası, 2018'de Ticketmaster web sitesine yapılan bir siber saldırının ardından Bilgi Komiseri Ofisi (ICO) tarafından verildi. ICO, kişisel bilgilerin ve ödeme ayrıntılarının Avrupa'daki dokuz milyondan fazla müşteriden çalınmış olabileceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre Ticketmaster, karara itiraz edeceğini söyledi. Bir araştırmada, Ticketmaster'ın çevrimiçi ödemeler sayfasına yüklediği Inbenta Technologies tarafından oluşturulan üçüncü taraf bir sohbet botunda bir güvenlik açığı bulundu.

Bir siber saldırgan, müşteri ödeme ayrıntılarına erişmek için sohbet botunu kullanabildi. İhlalin ardından, 60 bin Barclays banka müşterisi dolandırıcılık kurbanı oldu. Çevrimiçi banka Monzo, dolandırıcılık nedeniyle 6 bin ödeme kartını değiştirmek zorunda kaldı.

ICO, Avustralya İngiliz Milletler Topluluğu Bankası, Barclaycard, Mastercard ve American Express'in Ticketmaster'ı şüpheli sahtekarlık konusunda uyardığını söyledi.

Ancak ICO'ya göre Ticketmaster'ın ödemeler sayfasındaki etkinliği izlemeye başlaması dokuz hafta sürdü.

GİZLİLİK VE GÜVEN

ICO komiser yardımcısı James Dipple-Johnstone, "Ticketmaster, siber saldırı riskini azaltmak için daha fazlasını yapmalıydı. Bunu yapmaması, İngiltere ve Avrupa'daki milyonlarca insanın potansiyel sahtekarlığa maruz kalması anlamına geliyor" dedi.

Ticketmaster yaptığı açıklamada, "Ticketmaster hayranlarının veri gizliliğini ve güvenliğini çok ciddiye alıyor. Inbenta Technologies 2018'de ihlal edildiğinden beri, ICO'ya tam işbirliğimizi sunduk. Bugünkü açıklamaya itiraz etmeyi planlıyoruz" dedi. 

Ancak hukuk firması Keller Lenkner, binlerce dolandırıcılık kurbanı adına Ticketmaster'a karşı yasal işlem başlattığını söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.291 Değişim: 1,54% Hacim : 31.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.273 13.11.2020 Yüksek 1.293
Açılış: 1.277
7,6360 Değişim: -0,69%
Düşük 7,5972 13.11.2020 Yüksek 7,7482
Açılış: 7,6888
9,0351 Değişim: -0,69%
Düşük 8,9891 13.11.2020 Yüksek 9,1595
Açılış: 9,0978
463,01 Değişim: -0,19%
Düşük 458,96 13.11.2020 Yüksek 469,95
Açılış: 463,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.