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Dev şirket Türkiye'den ayrılıyor mu?

30.06.2018 - 10:21
Dev şirket Türkiye'den ayrılıyor mu?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere olduğu iddialarına yanıt verdi.

Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulunmuş ve Sony Mobile'ın Türkiye pazarından çekileceğini duyurmuştu.

Blass'ın iddiaları sonrası firma resmi bir açıklama yayınladı.

Ekim ayında Türkiye ile birlikte Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki ofislerini kapatacağını iddia eden Evan Blass’a bugün Sony Mobile Orta Doğu-Afrika Kurumsal İletişim Bölümünden cevap geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelmekte olan tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli şekilde takip ediyor ve Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilitesini gözden geçiriyoruz”

Blass'ın dün dile getirdiği iddiasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki Sony Mobile ofisleri, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak.

Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.


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