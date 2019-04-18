Deutsche Bank, Commerzbank birleşmesine alternatif arıyor | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank'ın, Commerzbank ile birleşme konusundaki görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması durumuna karşın, yatırımcıları için alternatif bir plan hazırlandığı haberleri basına yansıdı.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewingin, hissedarlarca baskı altında olması sebebiyle birleşmeye alternatif olacak iki farklı strateji üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ilk planın şu an uygulanan stratejinin güncellenmiş hali olarak değerlendirilirken, diğer alternatifin bankanın genel stratejisini değiştirmek yönünde olduğunu iddia etti.

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