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Deprem bölgesindeki esnafa 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

05.02.2020 - 15:23
Deprem bölgesindeki esnafa 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak açıklamasında, "Özellikle esnafımız noktasında, Halk Bankamız Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek" dedi.

Hazine, İçişleri ve Çevre Bakanları Elazığ’da deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu. Ben özellikle bu ülkenin bir evladı olarak, hükümetimiz başta olmak üzere, hükümetimizin gıyabında bu hadisenin ilk saniyesinden itibaren başka İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımız olarak müthiş bir çalışma yürütüldü. Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde bir operasyon gerçekleştirildi.

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İlk günden itibaren arama – kurtarma çalışmaları başta olmak üzere çok yoğun bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız; AFAD, UMKE ve tüm STK’larımızla çok yoğun bir süreç yürütüldü. Elazığ’da yaşanan elim hadise nedeniyle tarihi dayanışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bir kez daha başta Elazığ ve Malatya’da deprem vesilesiyle vefat eden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ve tüm Elazığlı, Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum.

Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle geçmiş dönemde yaşanan depremler, afetler üzerindeki güçlü koordinasyon ve ihya adımlarına inşallah Elazığ ve Malatya’da da en hızlı sürede yaralarını hızlıca saracağız. Ve bu çerçevede bu iki şehrimizin imar ve ihyası için adımlarımızı atacağız. Bizim bakanlığımız olmak üzere önemli adımlar attık. Bugün iş dünyasıyla bir arada bulunduğumuz çerçevede çok önemli talepleri, sıkıntıları, birinci ağızdan dinledik. Notlarımızı aldık. Özellikle Elazığ ve Malatya ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflarımız, iş dünyamız başta olmak üzere dinledik.

İlişkili bakanlarımıza ileteceğiz. Özellikle bugün noktasında baktığımızda, yarın da Bakanlar Kurulumuz olacak, ilişkili bakanlıklara da ileteceğiz. Elazığ’da yıkımın ekonomiye esnafa etkisini değerlendirdik. Bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık.


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