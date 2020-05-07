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Denizbank EBRD'den kaynak sağladı

07.05.2020 - 12:33
Denizbank EBRD'den kaynak sağladı | Ekonomi Haberleri

Denizbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 175 milyon dolar kaynak sağladı.

Denizbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 2 yıla varan vadede 175 milyon dolar kaynak sağladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, kaynağın küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamül ithalatı işlemlerinde kullandırılacağı ifade edildi.

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