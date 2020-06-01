DEİK Başkanı Olpak: Kredi paketleri güçlü canlanma sağlayacak | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan hem yerli üretime destek hem de iç pazarı canlandırmak için doğru bir yaklaşımla, konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerini mart ayında göstermesi sonucu alınan önlemlerin etkisiyle özellikle nisan ve mayıs aylarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitede hem iç pazar hem de dış pazar anlamında düşüş yaşadıklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde hükümet tarafından gerek "Ekonomik İstikrar Kalkanı" gerekse de "İşe Devam Kredisi" gibi önemli adımlar atılarak firmalara önemli destekler sağlandığını aktaran Olpak, bugün itibarıyla Türkiye'nin "yeni normal" düzenine geçmesi ile birlikte ekonomide salgın öncesinde güçlü bir şekilde süren dinamizmin tekrar başlamasını beklediklerini vurguladı.

"KREDİ PAKETLERİ, İKİ SEKTÖRÜMÜZDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA SAĞLAYACAK"

Nail Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan ve hem yerli üretime destek hem de iç pazarı canlandırmak için doğru bir yaklaşımla, konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Geçen yıl hem konut piyasasında hem de otomotiv satışlarında yaşanan sıkıntıların ardından enflasyonun ve faiz oranlarının gerilemesi sonucu bir canlanma sürecine girildiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bu paketlerde piyasa şartlarından çok uygun olanaklarla kredi imkanlarının sağlanması, bu iki sektörümüzde güçlü bir canlanma sağlayacaktır. Yerli üretim yapan firmaların üretimlerini artırabilmeleri, pandemi sürecinde çok ciddi yara alan ve zorlu bir yıl geçirmesi beklenen turizm sektörümüzün yaralarını sarması noktasında da bu kredi paketlerinin ciddi anlamda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Her türlü zorlu koşullardan en güçlü şekilde çıkmasını bilen ülkemiz ekonomisinin, bu pandemi sürecinden de en hızlı ve güçlü şekilde çıkacağına olan inancımız da tamdır. Artık önlemlerimizi alarak, yeni normal hayata uyum sağlayarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etme zamanıdır."

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