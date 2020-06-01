‹ Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı Sonraki Haber › Bakan Albayrak'tan Peak'in satışıyla ilgili değerlendirme Bakan Albayrak'tan Peak'in satışıyla ilgili değerlendirme

DEİK Başkanı Olpak: Kredi paketleri güçlü canlanma sağlayacak

01.06.2020 - 17:03
DEİK Başkanı Olpak: Kredi paketleri güçlü canlanma sağlayacak | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan hem yerli üretime destek hem de iç pazarı canlandırmak için doğru bir yaklaşımla, konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerini mart ayında göstermesi sonucu alınan önlemlerin etkisiyle özellikle nisan ve mayıs aylarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitede hem iç pazar hem de dış pazar anlamında düşüş yaşadıklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde hükümet tarafından gerek "Ekonomik İstikrar Kalkanı" gerekse de "İşe Devam Kredisi" gibi önemli adımlar atılarak firmalara önemli destekler sağlandığını aktaran Olpak, bugün itibarıyla Türkiye'nin "yeni normal" düzenine geçmesi ile birlikte ekonomide salgın öncesinde güçlü bir şekilde süren dinamizmin tekrar başlamasını beklediklerini vurguladı.

"KREDİ PAKETLERİ, İKİ SEKTÖRÜMÜZDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA SAĞLAYACAK"

Nail Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan ve hem yerli üretime destek hem de iç pazarı canlandırmak için doğru bir yaklaşımla, konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Geçen yıl hem konut piyasasında hem de otomotiv satışlarında yaşanan sıkıntıların ardından enflasyonun ve faiz oranlarının gerilemesi sonucu bir canlanma sürecine girildiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bu paketlerde piyasa şartlarından çok uygun olanaklarla kredi imkanlarının sağlanması, bu iki sektörümüzde güçlü bir canlanma sağlayacaktır. Yerli üretim yapan firmaların üretimlerini artırabilmeleri, pandemi sürecinde çok ciddi yara alan ve zorlu bir yıl geçirmesi beklenen turizm sektörümüzün yaralarını sarması noktasında da bu kredi paketlerinin ciddi anlamda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Her türlü zorlu koşullardan en güçlü şekilde çıkmasını bilen ülkemiz ekonomisinin, bu pandemi sürecinden de en hızlı ve güçlü şekilde çıkacağına olan inancımız da tamdır. Artık önlemlerimizi alarak, yeni normal hayata uyum sağlayarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etme zamanıdır."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.266 Değişim: 1,65% Hacim : 14.112 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 106.357 01.06.2020 Yüksek 107.372
Açılış: 106.481
6,8083 Değişim: -0,02%
Düşük 6,8027 02.06.2020 Yüksek 6,8189
Açılış: 6,81
7,5816 Değişim: 0,17%
Düşük 7,5697 02.06.2020 Yüksek 7,5951
Açılış: 7,5697
381,19 Değişim: 0,07%
Düşük 380,43 02.06.2020 Yüksek 382,07
Açılış: 380,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.