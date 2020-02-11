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Daimler'in karı yüzde 64 geriledi

11.02.2020 - 14:37
Daimler'in karı yüzde 64 geriledi | Ekonomi Haberleri

Daimler AG Grubu’nun karı, 2019'da önceki yıla göre yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar Euro'ya geriledi.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'ta olan Daimler AG Grubu, 2019 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018'de 7,58 milyar Euro net kar elde eden Daimler'in karı, geçen yıl 2,71 milyar Euro oldu. Şirketin karı, 2018'e göre yüzde 64,4 düştü.

Daimler'in bilançosu; dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlar, hatalı Takata hava yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflar ve üretimle ilgili maliyetlerin şirketin gelirlerini baskılamasından etkilendi.

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Hisse başına kazanç, 2019'da 6,78 Euro'dan 2,2 Euro'ya geriledi. Grup gelirleri ise önceki yıla göre yüzde 3 artarak 172,7 milyar Euro'ya yükseldi. Daimler'in faiz ve vergi öncesi 2019 karının da 11,1 milyar Euro'dan 4,3 milyar Euro'ya düşmesi dikkati çekti. Tüm birimlerdeki toplam Daimler AG satışları, 3,35 milyon araçtan 3,34 milyon araca geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, finansal sonuçlardan memnun kalmadıklarını belirterek, şirketin, maliyetleri düşürme ve kazançlarını artırma için doğru yolda olduğunu kaydetti.


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