Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’IN GÖREVDEN AF TALEBİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI pic.twitter.com/tSta89S5DB — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2020

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