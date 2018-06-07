Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz sabote edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son günlerde kur ve faiz üzerinden oynanan bir oyunla karşı karşıya olduğunu belirterek, ekonominin bir kez daha sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında "Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ne gelirlerinde, ne giderlerinde, ne borçlanmasında, ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına kadar ekonomiyle ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İhracatımız 36 milyar dolardan 162 milyar dolarla rekor kırdı."

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Asıl derdin 24 Haziran seçimleri olduğuna işaret eden Erdoğan, hem partisini hem de kendisini çökertme planları yapıldığına dikkat çekerek, "Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Öyle sipariş üzere derece kredilendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler" diye konuştu.

Erdoğan; kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonominin 24 Haziran’ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçeceğini söyledi.