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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi hızla toparlanıyor

01.10.2020 - 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi hızla toparlanıyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı değerde kapatmaktır” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına işte böyle bir ortamda yakalandık. Ekonomimizin salgından en az hasarla çıkmasını hedefledik. Bugüne kadar açıkladığımız salgın tedbirleri paketlerimiz 495 milyar TL’yi buldu.

“AMACIMIZ V TİPİ BİR TOPARLANMAYI SAĞLAYIP BU YILI ARTI DEĞERDE KAPATMAKTIR”

Kamu bankalarını teşvik ederek 267 milyar liranın üzerinde bir finansmanın ekonomimize aktarılmasını sağladık. Her kesimin finansman ihtiyacının giderilmesini sağladık. Üçüncü çeyrekle ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin toparlandığına işaret ediyor. Açıklanan her veri bu tabloyu destekliyor. Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı değerde kapatmaktır. Önümüzdeki yıl için tahmin edilen büyüme oranımız yüzde 5,8’dir.

Türk ekonomisi yaşadığı bunca saldırının ve şokun ardından daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.

OECD Türk ekonomisinin dünyada salgından en az etkilenen 3’ncü ekonomisi olarak gösterdi.


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