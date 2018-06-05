Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘kur’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynana manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sakarya bugüne kadar hep bizim yanımızda oldu. biz yola Sakarya ile birlikte çıkmıştık. Türkiye’yi ekonomide hep birlikte, satın alma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükselttik. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkarttık.

Ekonomi diyorlar ya. Türkiye’yi yüzde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. Ekonomi diyorlar ya. Bakınız 2002 yılında bizim AB’ye güya hala üye olacağız. IMF’ye borcumuz neydi? 23,5 milyar dolar. 2018’de ne oldu? Sıfır. Kim yaptı bunu? Biz yaptık, ekonomi diyorlar ya. Ey Bay Kemal, Ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız çırak bile. Bakınız 2002 yılında her AB vatandaşı mesela ortalama 100 avro gelir elde ederken, bizim o zaman 35 avro gelir. Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen bizimki ne oldu? Biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladı.

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Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynana manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.

Yine yapsınlar manipülasyonlarını göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara.

Çok iyi durumdayız ihracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 2002’de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar oldu. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki. Biz çalışıyoruz ya, üretiyoruz. Ve bütün bunlarla beraber Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 110 milyar dolar. Çünkü biz 136 milyar dolara çıktık, bu arada bir düşüşümüz var. Yeniden bunu çok daha ileri taşımamız lazım.

Konuşuyorlar ekonomide şöyle oldu böyle oldu. Dinleyin dinleyin, bay kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. Buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var.

Bunlar neyi gösteriyor bay Kemal? Muharrem efendi bunlar neyi gösteriyor? Anlamıyor bunlar ya. İşte bula bula birbirlerini buldular. Al birini vur öbürüne. Bütün bu başarılarda Sakarya’nın büyük katkısı var. Önümüzdeki dönemde yine Sakarya ile birlikte hedefimize ulaşacağız.