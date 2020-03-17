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"Corona virüs küresel resesyona neden olacak"

17.03.2020 - 15:59
"Corona virüs küresel resesyona neden olacak" | Ekonomi Haberleri

S&P, Corona virüsün küresel resesyona neden olacağını belirtirken; şirket temerrütlerinin artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), koronavirüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının %10'u aşabileceğini bildirdi.

S&P tarafından yayımlanan raporda, "COVID-19'u sınırlama önlemleri ekonomik faaliyetlerin aniden durmasına yol açarak bu yıl küresel resesyona neden olacak" denildi.

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Raporda şirketlerin eline geçen nakit paranın azalması, finansman sağlamanın zorlaşması ve eş zamanlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı şok nedeniyle pek çok şirketin kredi itibarının zedeleneceği ifade edildi.

Raporda, "Bu unsurlar büyük ihtimalle temerrütlerde hızlı artışa yol açacak, önümüzdeki 12 ayda ABD'deki finans dışı şirketlerin temerrüt oranı %10'un üzerine, Avrupa'da ise yüksek tek hanelere çıkabilir" denildi.

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