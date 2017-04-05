Coca-Cola rotasını değiştirdi

Coca-Cola İçecek CCBA'yı almak için teklif vermeyecek, başka coğrafyalarda büyümeyi fırsatlarını değerlendirecek.

Coca-Cola İçecek Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösteren şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa'nın (CCBA) hisselerini almak için teklif vermeyeceğini, ortaya çıkması halinde diğer coğrafyalarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Şirket KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, "henüz belli olmamakla beraber, gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların, potansiyel olarak, CCI (Coca-Cola İçecek) için stratejik açıdan daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

Coca-Cola İçecek geçen yıl Kasım ayında Coca-Cola'nın Afrika'daki satış hacminin yüzde 35'ini oluşturan CCBA'nın yüzde 54 payını almak için değerlendirme sürecine başlamıştı.

Etiketler