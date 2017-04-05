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Coca-Cola rotasını değiştirdi

05.04.2017 - 09:50

Coca-Cola İçecek CCBA'yı almak için teklif vermeyecek, başka coğrafyalarda büyümeyi fırsatlarını değerlendirecek.

Coca-Cola İçecek Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösteren şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa'nın (CCBA) hisselerini almak için teklif vermeyeceğini, ortaya çıkması halinde diğer coğrafyalarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.

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Şirket KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, "henüz belli olmamakla beraber, gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların, potansiyel olarak, CCI (Coca-Cola İçecek) için stratejik açıdan daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.

Coca-Cola İçecek geçen yıl Kasım ayında Coca-Cola'nın Afrika'daki satış hacminin yüzde 35'ini oluşturan CCBA'nın yüzde 54 payını almak için değerlendirme sürecine başlamıştı.


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