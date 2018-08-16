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Ciro endeksleri arttı

16.08.2018 - 10:29
Ciro endeksleri arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 yükseldi.

AA'da yer alan habere göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

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Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Haziran 2017'ye göre yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış oldu. 


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