Ciro endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

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İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,6 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın nisan ayına göre yüzde 12,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Nisan 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti.

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