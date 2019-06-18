‹ Önceki Haber Halkbank'tan da 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' Halkbank'tan da 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' Sonraki Haber › Avrupa Birliği otomobil satışları arttı Avrupa Birliği otomobil satışları arttı

Ciro endeksi arttı

18.06.2019 - 10:49
Ciro endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

##$HABER_1455638$##

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,6 azaldı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın nisan ayına göre yüzde 12,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Nisan 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti. 

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Halkbank'tan da 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' Halkbank'tan da 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' Sonraki Haber › Avrupa Birliği otomobil satışları arttı Avrupa Birliği otomobil satışları arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.219 Değişim: 2,13% Hacim : 7.177 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.083 18.06.2019 Yüksek 94.252
Açılış: 92.310
5,8291 Değişim: 0,10%
Düşük 5,8233 19.06.2019 Yüksek 5,8300
Açılış: 5,8233
6,5292 Değişim: 0,13%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5205
252,44 Değişim: 0,03%
Düşük 252,14 19.06.2019 Yüksek 252,48
Açılış: 252,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.