Çinliler milyarlarca dolarlık 'koronavirüs' kredisi arıyor | Ekonomi Haberleri

Yüzlerce Çinli firma koronavirüs ile başedebilmek için milyarlarca dolarlık kredi arıyor.

Kaynaklar Çin'de koronavirüsün etkilerini azaltmak için 300'den fazla firmanın toplamda 57.4 milyar yuanlık (8.2 milyar dolar) kredi arayışında olduğunu söyledi. Kıdemli bir ekonomist, yetkililerin şehirleri karantina altına almasının, ulaşım ağlarının kesilmesinin ve insanların toplandığı mekanların kapatılmasının ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yüzde 5'ten daha düşük olmasına neden olabileceğini söyledi.

Fabrikaların koronavirüs nedeniyle daha uzun süre kapalı kalmasının küresel tedarik zincirini de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

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Reuters'in haberine göre; kredi talebinde bulunan şirketler arasında paket servis devi Meituan Dianping, akıllı telefon üreticisi Xiaomi araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing, yüz tanıma girişimi Megvii Techonology, güvenli internet servisleri sağlayan Qihoo 360 gibi şirketler yer alıyor.

Kaynaklar, talebin çoğunlukla salgının kontrolünde rol oynayan ya da salgından en fazla etkilenen şirketlerden geldiğini belirtiyor.

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