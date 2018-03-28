Çin'in misillemesi ABD'ye ağır darbe vuracak

Çin, misilleme olarak ithal ABD ürünlerine getireceği gümrük vergilerini yakında açıklayacak.

Çin'in, ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisi getirmesi beklenen uygulamasına misilleme olarak, ABD'den ithal edilen ürünlere koyacağı gümrük vergilerinin listesini yakında açıklayacağı bildirildi.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre Çin'in açıklayacağı vergi listesi ABD'den ithal edilen çok sayıda önemli ürünü etkileyecek.

Reuters'in haberine göre; Çin'in devlet medyası olan Global Times, iktidardaki Komünist Parti'nin resmi Halkın Günlüğü gazetesi tarafından yönetiliyor ancak hükümet politikasıyla mutlak uyum içinde olmayabiliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinin ardından, 60 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük vergisi koyacağını Cuma günü açıklaması, küresel bir ticaret savaşı endişelerini artırmıştı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir ticaret savaşı endişeleri finansal piyasaları tedirgin ederken, yatırımcılar Trump'ın ABD'nin Çin karşısındaki ticaret açığını düşürme girişiminden dolayı ticari engeller yükselirse, bundan negatif sonuçlar doğacağını düşünüyorlar.

Piyasalar şimdi ABD'nin, yaptığı soruşturmayla Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığı ve haksız ticaretten suçlu bulmasından sonra, ek gümrük vergileri getirebileceği Çin ürünlerinin listesini yayınlamasını bekliyor.

Global Times, "Çin'in listesiyle kıyaslandığında, ABD listesi kendisine Çin'den daha fazla zarar veriyor. Alınan önlem ne kadar sertleşirse, Washington üzerindeki etkisi o kadar ağır olacak" dedi.

Yazıda, "Bu, ticaret savaşı silahını saldırgan bir biçimde kullanan Washington'a ağır bir darbe vuracak ve ABD'ye Çin'e uyguladığı radikal ticaret politikasının bedelini ödetecek" denildi.

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