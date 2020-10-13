Çin'in ithalat ve ihracatı sert yükseldi | Ekonomi Haberleri

Çin'in ithalat ve ihracatı, küresel ekonominin canlanmasıyla eylül ayında sert yükseldi.

Çin'in ithalatı eylül ayında bu yılın en hızlı büyümesini kaydederken, ihracatı da dünya genelinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine paralel olarak yükseldi.

Çin eylül ihracatı analistlerin beklentilerine paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 yükseldi. İhracat ağustos ayında yüzde 9.5 yükselmişti.

Çin'in ithalatı ağustosta yüzde 2.1 düştükten sonra eylülde yüzde 13.2 artarak büyümeye döndü. İthalatı analistlerin yüzde 0.3 olan beklentilerin çok daha güçlü arttı.

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Güçlü gelen veriler, Çinli ihracatçıların koronavirüs salgınının getirdiği durgunluktan hızla toparlandığını gösteriyor.

Aynı zamanda Çinli ihracatçılar küresel ekonominin yeniden canlandığı bu dönemde, rakipleri azalan imalat kapasitesindeki düşüşle boğuşurken ihraç pazarlarında daha fazla pay kapmak için yarışıyorlar.

Ancak bazı analistler ihracattaki sert yükselişin masker ve koruyucu ekipman talebinin hafiflemesi ve zayıf baz etkisinin hafiflemesi sonucu önümüzdeki aylarda durabileceğini belirtiyorlar.

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