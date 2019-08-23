‹ Önceki Haber Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Sonraki Haber › Dünyanın en zengin 8'inci kişisi hayatını kaybetti Dünyanın en zengin 8'inci kişisi hayatını kaybetti

Çin'den ABD'ye yeni misilleme

23.08.2019 - 15:15 | Son Güncelleme :
Çin'den ABD'ye yeni misilleme | Ekonomi Haberleri

Çin, ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarında üründen ek gümrük vergisi alacak.

Çin, ABD ile arasındaki ticaret gerilimini artıracak bir misillemede bulunarak ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal 5 bin 78 kalem üründen yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi. Ek gümrük vergisi alınacak ürünler arasında tarım ürünleri, ham petrol, küçük uçaklar ve arabalar bulunuyor.

##$HABER_1456960$##

Gümrük vergilerinden bir kısmı 1 Eylül, bir kısmı 15 Aralık'tan itibaren devreye girecek.

Çin'in ABD'ye gümrük vergisi misillemesi açıklamasının ardından Avrupa borsaları negatife dönerken, S&P 500 endeks vadeli işlemleri de %0.5 ekside.


Etiketler

‹ Önceki Haber Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Sonraki Haber › Dünyanın en zengin 8'inci kişisi hayatını kaybetti Dünyanın en zengin 8'inci kişisi hayatını kaybetti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.