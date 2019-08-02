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Çin'den ABD'ye 'ilave gümrük vergisi' yanıtı

02.08.2019 - 11:47 | Son Güncelleme :
Çin'den ABD'ye 'ilave gümrük vergisi' yanıtı | Ekonomi Haberleri

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin, ABD gümrük vergilerini artırırsa karşılık vermek zorunda kalır" açıklamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergisini artırması halinde buna karşılık vermek zorunda kalacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, düzenlenen basın toplantısında Beijing'in ticaret savaşı istemediğini ancak savaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül'den itibaren Çin'den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne %10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı ve finans piyasalarında oynaklık yarattı.

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Trump sözünü hayata geçirirse ABD'nin Çin'den ithal ettiği neredeyse herşeye ek gümrük vergisi getirmiş olacak.

ABD ve Çin devlet başkanları, küresel ekonomik büyümeyi zedeleyen ve tedarik zincirlerinde aksama yaratan ticaret gerilimine ara verip müzakerelere tekrar başlamaya Haziran sonunda karar vermişti. Trump'ın dünkü açıklaması ateşkesin sona ermesi anlamına geliyor.


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