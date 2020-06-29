‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı

Çin 'yeşil tahvil' liderliğini korudu

29.06.2020 - 13:53
Çin 'yeşil tahvil' liderliğini korudu | Ekonomi Haberleri

Çin'in geçen yıl yatırımcılara sunduğu “yeşil tahvil” miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 55,8 milyar dolara ulaştı. Çin, bu rakamla 2019'da da en fazla yeşil tahvil işlemi yapan ülke statüsünü korudu.

İklim Tahvilleri Girişimi, Çin Merkezi Mevduat ve Takas Araştırma Merkezi ortaklığında ve HSBC'nin desteğiyle hazırlanan "Çin’in Yeşil Tahvil Piyasası: 2019" raporuna göre, geçen yıl küresel çapta dolaşıma konulan yeşil tahvillerin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak 259 milyar dolara ulaştı.

Çin, yatırımcılara sunduğu 55,8 milyar dolar değerindeki yeşil tahville bu alanda liderliğini korurken, Çin'in işleme koyduğu yeşil tahvil miktarı bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösterdi. Çin'deki yeşil tahvillerin yüzde 37'si düşük karbonlu ulaşımda kullanılırken, yüzde 28'i enerji ve 18'i su projeleri için kullanıldı.

##$HABER_1462934$##

Çin'i, yaklaşık 51 milyar dolar değerinde yeşil tahville ABD ve 30 milyar dolar değerinde yeşil tahville Fransa izledi. Almanya yaklaşık 19 milyar dolar yeşil tahvili dolaşıma koyarken, bu rakam Hollanda'da 14 milyar dolar oldu.

İklim Tahvilleri Girişimi Üst Yöneticisi Sean Kidney, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin'in 2020'lerde yeşil finansman konusunda öncü rol üstlenebilmesini sağlayacak bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ülke dışında tedavüle giren tahvillerin artması, uluslararası piyasalarla uyumlaştırma süreci, Çin’in iç pazarını uluslararası yatırımcılar için cazip hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Yeşil tahviller, çevre ve iklime katkı sağlayan projelerin finansmanı için kullanılıyor. Dünyada ilk defa 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından yeşil tahvil ihraç edilerek, bu finansal araç kullanılmaya başlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
116.587 Değişim: 0,64% Hacim : 4.854 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 116.335 30.06.2020 Yüksek 116.831
Açılış: 116.426
6,8550 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8372 30.06.2020 Yüksek 6,8569
Açılış: 6,8547
7,6915 Değişim: -0,21%
Düşük 7,6807 30.06.2020 Yüksek 7,7159
Açılış: 7,7075
390,73 Değişim: 0,00%
Düşük 389,05 30.06.2020 Yüksek 391,05
Açılış: 390,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.