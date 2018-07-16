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Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yavaşladı

16.07.2018 - 16:08
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yavaşladı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesi, haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte yavaşladı.

Çin hükümetinden yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüdüğü ancak bu yılın ilk çeyreğinde gösterilen yüzde 6,8'lik büyümenin gerisinde kalındığı bildirildi. Anadolu Ajansı' nın haberine göre; büyümenin itici güçleri olan inşaat harcamaları ve diğer yatırımların, Pekin ile Washington arasındaki gümrük tarifeleri sorunu daha patlak vermeden zayıflamaya başladığı kaydedildi.

Uzmanların, Pekin’in artan borçları dizginlemek için kredileri kontrol altına almaya başlamasından bu yana yavaşlamayı bekledikleri belirtildi. 

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Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong, büyümenin "genellikle istikrarlı" olduğunu ancak "dış çevrelerden kaynaklı belirsizliklerin" arttığını açıkladı.

YAVAŞLAMA DEVAM EDECEK

ABD ile Çin arasında bazı mallara ek gümrük tarifesi uygulanması tartışmaları devam ederken, Çinli liderler yıllık 12 trilyon dolarlık ülke ekonomisinin ABD Başkanı Donald Trump ile girilen gümrük vergileri savaşından sağ çıkabileceğine inandıklarını söyledi.

Analistler, Pekin’in finansal kontrolü sıklaştırmasıyla ve ticari gerginliğin artmasıyla ekonomik gerilemenin daha da derinleşeceği tahmininde bulunurken, Citigroup ekonomistleri yayımladıkları bir raporda, "Çin'in büyümesinin aniden daha da yavaşlayacağı yönünde riskler var." ifadelerini kullandı.

Washington, 6 Temmuz’da Çin’in 34 milyar dolarlık mallarına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.

Pekin ise bu hamleye aynı tutarda ABD ithalat malına gümrük tarifesi koyarak karşılık vermiş, bunun üzerine Washington 200 milyar dolarlık yeni bir vergi paketi getireceği tehdidinde bulunmuştu.


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