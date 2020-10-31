Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir’ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz.

Türkiye bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Dini fanatizmle İslam’a ve Müslümanlara nefret besleyenler artık bu duygularını saklama gereği bile duymuyorlar.

Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor.

Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı.

Şu gerçekleri gayet iyi biliyoruz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslüman alemini hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.

Bugün bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da vakarla, dirayetle, soğukkanlılıkla yapacak asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

'CEVABIMIZI YENİ BİR EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞIYLA VERİYORUZ'

Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.

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