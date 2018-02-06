Çetinkaya'dan piyasalara mesaj

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "TCMB bütün araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin şekilde kullanmaya devam edecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyetı Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Twitter'da yayımlanan ve TÜSİAD'da gerçekleştirdiği enflasyon görünümü ve para politikası konulu konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Fiyat istikrarı toplumsal refah ve potansiyel büyüme açısından büyük önem arz etmekte

*Fiyat istikrarının bütün iktisadi aktörlerce sahiplenilmesi kalıcı çözümü destekleyecek

*TCMB bütün araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin şekilde kullanmaya devam edecektir

*Kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki farkındalık ve ortak çaba adımları sürdürülecek

*Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek