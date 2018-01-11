‹ Önceki Haber ABank'tan 150 Milyon TL'lik Finansman Bonosu İhracı ABank'tan 150 Milyon TL'lik Finansman Bonosu İhracı Sonraki Haber › Merkez TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı Merkez TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

CEO'lara göre en büyük risk...

11.01.2018 - 15:19

Türkiye'de CEO'lar önümüzde üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıyor, yeni teknolojiler en büyük risk olarak algılanıyor.

Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; CEO'lar önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak ise yeni gelişen teknolojileri görüyor.

Yükselen jeopolitik belirsizlik küresel CEO'lar arasında öne çıkan konulardan biri olurken; Türkiye'deki yöneticilerde ise belirsizlik endişesinin daha fazla hissedildiği görülüyor.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkelerden 1261 CEO'nun katılımıyla yaptığı "Küresel CEO Araştırması 2017"de Türkiye'den 25 CEO yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre, CEO'ların risk ajandasında küresel olarak ilk sırada "operasyonel riskler" yer alırken; Türk CEO'lar arasında en büyük risk olarak "yeni gelişen teknolojiler" öne çıktı.

##$HABER_1443320$##

Buna göre, Türk CEO'ların yüzde 76'sı gelecek üç yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım bekliyor. Yıkıcı teknolojileri hayata geçirmek ise Türk CEO'ların stratejik önceliklerinin başında geliyor.

Türk CEO'ların risk sıralamasında teknolojik riskleri stratejik riskler, siber riskler, itibar ve markaya ilişkin riskler izliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, CEO'ların yüzde 65 ile büyük çoğunluğu küresel ekonominin geleceğine güven duyuyor ancak iyimserliklerinin geçen yılki yüzde 80 seviyesine göre daha mütevazi bir derecede olduğu görülüyor.

Türkiye'de CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonominin büyümesi konusuna yüzde 48 ile daha temkinli yaklaşıyor; ancak yüzde 68 ile Türkiye ekonomisinin büyümesine daha fazla güven duyduklarını belirtiyor.

Jeopolitik, Türk CEO'ların ajandasında kendisine daha üst sıralarda yer edinmiş görünüyor. Sonuçlara göre; mevcut siyasi ortamdaki belirsizliğin şirketlerini her zamankinden çok etkilediğini düşünen küresel CEO'ların oranı yüzde 52 iken, Türkiye'de yüzde 84.

Dünya genelinde CEO'lar kısa vadede şirketlerinin büyümesinin de en fazla küresel ekonomik faktörlerden etkilenmesini bekliyor.

TÜRK CEO'LARIN ÖNCELİĞİ MEVCUT PAZARLAR

Türk CEO'ların büyüme için stratejik önceliklerine bakıldığında, mevcut pazarlarda penetrasyonu artırmak ilk sırada yer alırken; bunu yeni alanlara giriş yapmak, yeni ürün, hizmet ve iş yapış şekillerinde inovasyon ile yeni coğrafi pazarlara açılmak izliyor.

Türk CEO'lar gelecek üç yılda yatırım yapacakları alanları ise inovasyon, siber güvenlik, istihdam, fiziksel altyapı ve yeni gelişen teknolojiler olarak belirtiyor. Türk CEO'lar için öncelikli yatırı alanı inovasyon olarak görülmesine karşın, küresel olarak CEO'ların öncelikli yatırım alanın ise istihdam olduğu görülüyor.

Önümüzdeki üç yılda yaratılacak yeni istihdamda küresel olarak bilişim teknolojileri elemanları öne çıkarken; Türk CEO'ların ise yeni istihdamı satış ekiplerinin güçlendirmede kullanacakları görülüyor.

Küresel olarak bakıldığında, CEO'ların açılmayı hedeflediği pazarlar arasında ilk sırada ABD gelirken; Türk CEO'ların hedef pazarları arasında İngiltere birinci, Ortadoğu ise ikinci sırada yer aldı. Türk CEO'ların büyüme hedeflediği diğer ülkeler Almanya ve Avustralya oldu.

Türk CEO'ların küresel CEO'lardan ayrıldığı bir diğer konu ise "kadın CEO" öngörüsünde oldu. Buna göre, Türk CEO'ların yüzde 24'ü kendilerinden sonra CEO'luğu üstlenecek kişinin bir kadın olacağına inanırken; küresel CEO'larda ise bu oran yüzde 9'da kaldı.


Etiketler

  • yönetici
  • ceo
  • teknolojik riskler
‹ Önceki Haber ABank'tan 150 Milyon TL'lik Finansman Bonosu İhracı ABank'tan 150 Milyon TL'lik Finansman Bonosu İhracı Sonraki Haber › Merkez TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı Merkez TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.719 Değişim: 0,99% Hacim : 7.245 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.058 11.01.2018 Yüksek 114.719
Açılış: 114.329
3,7758 Değişim: 0,10%
Düşük 3,7710 12.01.2018 Yüksek 3,7776
Açılış: 3,77195
4,5421 Değişim: -0,04%
Düşük 4,5388 12.01.2018 Yüksek 4,5472
Açılış: 4,54365
160,60 Değişim: 0,18%
Düşük 160,30 12.01.2018 Yüksek 160,67
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.