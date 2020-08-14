‹ Önceki Haber Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı Sonraki Haber › Tarım ÜFE temmuzda arttı Tarım ÜFE temmuzda arttı

Cari işlemler dengesi açıklandı

14.08.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, Haziran 2019'da 95 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 934 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon dolar net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

##$HABER_1463816$##

Geçen yılın haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın haziran ayında 181 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 764 milyon dolardan 3 milyar 782 milyon dolara revize edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.087 Değişim: -1,19% Hacim : 9.442 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.077 14.08.2020 Yüksek 1.096
Açılış: 1.094
7,3778 Değişim: 0,50%
Düşük 7,3269 14.08.2020 Yüksek 7,3805
Açılış: 7,3409
8,7198 Değişim: 0,48%
Düşük 8,6435 14.08.2020 Yüksek 8,7234
Açılış: 8,6781
462,37 Değişim: 0,29%
Düşük 458,69 14.08.2020 Yüksek 463,53
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.