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Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

14.02.2018 - 08:38

Cari işlemler dengesinin aralık ayında 7.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. TCMB, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Cari işlemler dengesinin 2017 yılı Aralık ayında 7.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Aralık ayı verilerinin beklentilere paralel gelmesi halinde revizyonlar hariç tutulduğunda Türkiye 2017 yılını 46.9 milyar dolar civarında açık ile kapatmış olacak.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Aralık ayı için cari açık tahminleri 6-7.8 milyar dolar bandında yer aldı. Ocak-Kasım 2017'de cari açık 39.4 milyar dolar olmuştu.

Cari denge geçen yıl yüklü altın ithalatı ve enerji maliyetlerinde artışın etkisiyle yükselişe geçti.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl enerji ithalatı önceki yıla göre yüzde 36.9 artışla 37.2 milyar dolar olurken; kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller ithalatı yüzde 142.1 artışla 17.44 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Cari açık 2016 yılında ise 2015'e göre yüzde 1.5 artışla OVP tahmininin hafif üzerinde 32.61 milyar dolar olarak gerçekleşirken; enerji faturasındaki düşüşün olumlu etkilediği cari dengede, Rusya ile ilişkiler ve güvenlik endişeleri kaynaklı turizm gelirlerinde yaşanan azalma baskı yaratmıştı.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, geçen yıl Nisan'a kadar 33 milyar dolar seviyesinde dengeli giden cari açık pozisyonunun Mayıs ayında TCMB'nin rezervlerinde altına dönme kararıyla yaratılan ithalat talebi nedeniyle açılmaya başladığını söyleyerek, "Mayıs-Temmuz dönemindeki yüklü altın talebi sonrasında, Eylül'de Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı enerji maliyetlerine yansıdı. Hizmet dengesi, net seyahat gelirlerinde 3.5 milyar dolarlık artış kaydederek 2016 sonundan Ekim'e 4.4 milyar dolarlık fazla yarattı. Aynı dönemde ihracat performansı da oldukça kuvvetli seyretti" dedi.

Buna rağmen cari açığın Eylül ve Ekim aylarında 5 milyar doların üzerinde genişlediğini söyleyen Uz, açığın son iki ayda da yükselmeye devam ederek 2017 yılını 46.9 milyar dolar seviyesinde tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.6'sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 


Etiketler

  • TÜİK
  • cari işlemler dengesi
  • OVP tahmini
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