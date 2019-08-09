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Cari denge rakamları açıklandı

09.08.2019 - 09:59 | Son Güncelleme :
Cari denge rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre cari işlemler hesabı haziran ayında 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık dönemde cari fazla 538 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, 2018'in haziran ayında 2 milyar 471 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen cari işlemler açığı, bu yılın aynı döneminde 548 milyon dolara indi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 823 milyon dolar azalarak 2 milyar 601 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 754 milyon dolar artarak 3 milyar 166 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 693 milyon dolar artarak 2 milyar 284 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 646 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 102 milyon dolar artarak 1 milyar 64 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 33 milyon dolar artarak 78 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, mayıs ayı cari fazla verisi 151 milyon dolardan 317 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise haziranda cari işlemler dengesinin 376 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. 


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