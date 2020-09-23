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"Büyüme ve enflasyon görünümünde bozulma yok"

23.09.2020 - 09:00
"Büyüme ve enflasyon görünümünde bozulma yok" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası kurul üyesi Mersch, "Euro bölgesi büyüme ve enflasyon görünümünde bozulma yok" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Yves Mersch, Euro Bölgesi'nin büyüme ve enflasyon görünümü ECB'nin bu ayın başında aldığı para politikasında değişiklik yapmama kararından beri kötüleşmediğini söyledi.

Mersch, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Yeni edindiğimiz verilere de bakarak bana göre en azından fiyatlarda ve üretimde daha fazla bozulmaya işaret eden bir şey yok" dedi.

Mersch, "Bu tespit işlerin şu anki gibi devam edeceği, yani sağlık cephesinde büyük bir bozulma olmayacağı varsayımına dayanıyor" ifadelerini kullandı.


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