Bütçeye vergi dopingi | Ekonomi Haberleri

Otomobil üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) bütçede yıllık hedefi ağustos itibariyle aşarken, beyaz eşya üzerinden alınan ÖTV’de ise bütçe hedefini aşmaya çok az kaldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; 2020 yılı bütçesinde otomobil üzerinden alınan ÖTV hedefi 18 milyar 886 milyon lira olarak yer alıyor. Otomobil üzerinden alınan ÖTV haziran ayından sonra hızlı bir artış trendine girdi ve ağustos itibariyle 19 milyar 601 milyon lira liralık gelir elde edildi. Dayanıklı tüketim malları üzerinden alınan ÖTV için ise bütçe hedefi 7 milyar 206 milyon liraydı. Ağustos sonu itibariyle bu kalemden elde edilen gelir 7 milyar 179 milyon lira oldu.

OLUMLU ETKİLEDİ

Son üç ayda kamu bankalarının kampanyaları, faiz avantajı hem otomobilden elde edilen vergi gelirini hem de beyaz eşya grubundaki vergi geliri tahsilatını olumlu etkiledi. Otomobil üzerinden alınan ÖTV’deki artış son üç ayda oldu. Ocak ayında otomobil üzerinden alınan ÖTV’den 874.7 milyon lira, şubat ayında 1.8 milyar lira, martta 2.3 milyar lira, nisanda 1.3 milyar lira ve mayısda da 1.4 milyar liralık gelir elde edildi. Haziran ayından itibaren ise bu kalemden gelen tutar hızla arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarındaki hızlanma son üç ayda vergi gelirlerinde etkisini gösterdi. Haziran ayında 3.2 milyar lira, temmuz ayında 4.9 milyar lira ve ağustos ayında da 3.8 milyar liralık vergi geliri elde edildi. Ocak-ağustos döneminde toplam ÖTV geliri 18.8 milyar lira olurken, bunun 12 milyar liralık kısma son üç ayda gelmiş oldu. 30 Ağustos tarihinde otomobillerden alınan ÖTV’ye ilişkin düzenleme yapıldı. Ucuz otomobillerde matrah değişikliği yapılarak vergi avantajı sağlanırken, orta ve üst segment otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Düzenlemenin etkisi de eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri açıklandığında ortaya çıkacak.

ÜÇ AYDA 4.4 MİLYAR LİRA

Beyaz eşya grubunun yer aldığı dayanıklı tüketim mallarına ilişkin ÖTV gelirlerinde yıllık hedefin yakalanmasına çok az kaldı. Yılın ilk ayında dayanıklı tüketim malları üzerinden alınan ÖTV’den 655.4 milyon lira, şubatta 535.4 milyon lira, martta 563.2 milyon lira, nisanda 509.5 milyon lira gelir elde edildi. Haziran ayından sonra ise gelir hızla arttı. Haziran ayında 1 milyar 364 milyon lira, temmuzda 1 milyar 386 milyon lira, ağustos ayında da 1 milyar 631 milyon liralık gelir geldi. Böylece son üç ayda 4 milyar 381 milyon liralık gelir elde edilmiş oldu.

EN UZAK İÇKİ ÖTV’Sİ

Bütçenin önemli vergi kalemlerinden olan Özel Tüketim Vergisi’nde sekiz aylık gerçekleşme bütçe hedefinin yüzde 70’i düzeyinde oldu. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’de gerçekleşmenin bütçe hedefine oranı yüzde 105.4, dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV’nin oranı da yüzde 99.6 oldu. Bütçe hedefine en uzak gerçekleşme ise içki üzerinden alınan ÖTV’de görüldü. Alkollü ürünlerden alınan ÖTV’nin bütçe hedfine oranı yüzde 56.5 oldu. Sigara üzerinden alınan ÖTV’den gelen verginin bütçe hedefine oranı ise yüzde 63.6’da kaldı.

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