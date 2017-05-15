Bütçe nisanda açık verdi

Maliye Bakanlığı, bütçenin nisan ayında 3 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlanmanın etkilerini azaltmak adına atılan adımların etkisiyle yılın ilk dört ayında bütçe açığı bir önceki yıl aynı döneme göre keskin bir artış gösterirken Maliye Bakanı Naci Ağbal artış trendinin ekonomideki canlanmayla birlikte daha ılımlı seviyelere geleceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 5.4 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 17.9 milyar TL açık verdi. Geçen yılın ilk dört ayında 24.6 milyar TL faiz dışı fazla (FDF) veren bütçe bu yıl aynı dönemde 4.2 milyar TL FDF verdi.

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Ağbal Nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine dair yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının etkisiyle bütçe açığı yılın ilk dört ayında geçen yıla göre daha yüksek olmuştur. Ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici uygulamaların sonra ermesi ile birlikte bütçe açığındaki artış trendi daha ılımlı bir seviyeye doğru gelişme gösterecektir" dedi.

Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 197.8 milyar TL, giderleri ise yüzde 22.5 artarak 215.7 milyar TL oldu.

Yılın ilk dört ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 artarak 158.7 milyar TL oldu.

Ağbal, "Nisan ayında vergi gelirleri yüzde 14.3 artış göstermiştir. Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11.4'lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir" dedi.

Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmanın devam edeceğine de vurgu yapan Ağbal, vergi gelirlerindeki artış trendinin de sürmesini beklediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"2017 yılı bütçesinde bir taraftan ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar sürdürülürken diğer taraftan bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerde kalması noktasında gerekli kararlılık devam edecektir."

TEDBİRLERİN BÜTÇE VERİLERİNDE ETKİSİ BELİRGİNLEŞİYOR

Bakanlık verilerine göre geçen yıl Nisan'da 5.4 milyar TL fazla veren bütçe, bu yıl aynı ayda 3 milyar TL açık verirken, yine geçen yıl Nisan'da 8 milyar TL olan FDF bu yıl aynı ayda 267 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Hükümet geçen yıl yaz aylarında gerçekleşen darbe girişimi ardından ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamanın başta istihdam piyasası olmak üzere etkilerini sınırlamak için bütçe açığını "bilinçli" artırma kararı almıştı.

İnşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin yanı sıra istihdama ve üretime yönelik de bu yıl bir çok teşvik verildi.

Bütçe açığının 2016 yılını milli gelire oranla yüzde 1.1 açıkla tamamlanması ardından bu yıl ekonomiyi ve istihdamı canlandırıcı tedbirlerle açığın yüzde 1.9'a yükselmesi bekleniyor.

Ağbal önceki açıklamalarında alınan tedbirlerin 2017 yılı bütçe açığı/GSYH üzerindeki etkisini yüzde 0.74 hesapladıklarını ancak gerçekleşmenin artan büyümenin desteğiyle makro göstergelere yansımasının daha düşük olacağını da belirtmişti.

Orta Vadeli Programa göre 2017 bütçesinde 46.9 milyar TL açık ve 10.6 milyar lira faiz dışı fazla öngörülüyor.

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