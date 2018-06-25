Başbakan Yardımcısı Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri Erdoğan'ın kazanması reformların hızlanması için zemin hazırlıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının reformların hızlanması için zemin hazırladığını ifade etti.

Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oyların yüzde 98.6'sı sayıldı, kesin olmayan sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığına işaret ediyor... Demokratik haklarını kullanan seçmenlerin yüzde 87.5'ine teşekkürler. Bu durum reformların hızlanması için zemin hazırlıyor" dedi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı seçilirken; milletvekili seçimlerinde AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde ediyor.