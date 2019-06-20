Brezilya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 6.5'te tuttu.

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklendiği gibi tarihi düşük seviyesinde sabit tuttu ancak ekonomik toparlanmanın sekteye uğradığı ve yavaş yavaş yeniden başlayacağını belirtti. Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını art arda onuncu toplantıda da 6.5'te sabit tuttu.

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