BP'den 2.8 milyar dolar kâr

BP ikinci çeyrekte 2.8 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde net kâr açıkladı.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), ikinci çeyrekte yükselen petrol fiyatlarının desteğiyle 2.8 milyar dolar kâr açıkladı. Böylece BP'nin kârı geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artmış oldu.

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Analistler BP'nin 2.7 milyar dolar net kâr açıklamasını bekliyorlardı. BP bir önceki yılın aynı dönemimde 0.7 milyar dolar ve ilk çeyrekte 2.6 milyar dolar net kâr elde etmişti.

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