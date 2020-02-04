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BP’nin son çeyrek karı azaldı

04.02.2020 - 12:15
BP’nin son çeyrek karı azaldı | Ekonomi Haberleri

BP, 2018'in son çeyreğinde 3.5 milyar dolar olan karının geçen yılın aynı döneminde 2.6 milyar dolara gerilediğini duyurdu.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum’un (BP) geçen yılın son çeyreğindeki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 2,6 milyar ABD dolarına geriledi.

2018 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan BP, söz konusu dönemde 2,6 milyar dolar kar elde ettiğini duyurdu. Söz konusu rakam 2,1 milyar dolar olan beklentinin üzerinde gerçekleşirken şirketin 2018 yılının son çeyreğindeki karı ise 3,5 milyar dolar seviyesindeydi. Açıklamada, şirketin toplam yıllık karının geçen yıl 12,7 milyar dolardan 10 milyar dolara gerilediği, bunda faaliyet ortamında zayıflığın etkili olduğu belirtildi.

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BP açıklamasında ayrıca geçen yılın son çeyreğinde hisse başına kar payının ise bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak 10,5 sente yükseldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP’nin Grup Yöneticis Bob Dudley, “BP, güvenli, güvenilir operasyonları ile iyi performans göstermeye devam ediyor. Statejik ilerlememize ve güçlü gelir akışına devam ettik." ifadelerini kullandı.


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