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BoJ para politikasını değiştirmedi

31.10.2018 - 10:02 | Son Güncelleme :
BoJ para politikasını değiştirmedi | Ekonomi Haberleri

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan Japonya Merkez Bankası, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanarak, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı. Metinde, Japonya ekonomisinin son derece esnek finansal koşullar ve kamu harcamaları sayesinde potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ekonomik aktivite üzerindeki aşağı ve yukarı yönlü risklerin dengelendiği kaydedildi. Çekirdek enflasyonun pozitif görünümünü koruduğu, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik genişleme gibi gelişmelerle kıyaslandığında nispeten zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen metinde, BoJ'un büyüme ve enflasyon tahminlerine ilişkin güncellemelere yer verildi.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2018 mali yılı için yüzde yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a, 2019 mali yılı için yüzde 2,0'den yüzde 1,9'a ve 2020 mali yılı için de yüzde 2,1'den yüzde 2,0'ye düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 1,4 ve 2020'de yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi. BoJ böylece, enflasyon tahminleri ile 2020'ye kadar yüzde 2'lik hedefin altında kalınacağına işaret etti. Büyüme beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çeken banka, 2019 ve 2020 yıllarına yönelik yüzde 0,8 düzeyinde bulunan öngörüsünü ise değiştirmedi.

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