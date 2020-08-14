Bakan Albayrak: Taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.

Sıra bizde!

Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

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