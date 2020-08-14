‹ Önceki Haber ABD'de sanayi üretimi beklentilere paralel ABD'de sanayi üretimi beklentilere paralel Sonraki Haber › Ekonomistler sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Ekonomistler sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bakan Albayrak: Taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz

14.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.
Sıra bizde!

Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.084 Değişim: -1,49% Hacim : 14.512 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.077 14.08.2020 Yüksek 1.096
Açılış: 1.094
7,3571 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3269 15.08.2020 Yüksek 7,3873
Açılış: 7,3409
8,7139 Değişim: 0,41%
Düşük 8,6435 15.08.2020 Yüksek 8,7545
Açılış: 8,6781
459,82 Değişim: -0,26%
Düşük 458,69 14.08.2020 Yüksek 464,19
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.