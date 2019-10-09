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Binbaşgil: Bankaların gücü volatiliteye rağmen iyi

09.10.2019 - 11:59
Binbaşgil: Bankaların gücü volatiliteye rağmen iyi | Ekonomi Haberleri

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, "Bankaların gücü volatiliteye rağmen iyi, sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) güçlü, likidite açısından iyi noktadayız, dış borçlanmada da kapılar açık" değerlendirmesinde bulundu.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, CEO Club Bankacılar Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu. Binbaşgil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Enflasyonda düşüş sürdürülebilir olduğu sürece faizlere düşüş yönünde olumlu etki yapacaktır

* Kredilerde düşen faizle talebin arttığını görüyoruz

* Yılbaşından bu yana TL kredilerde yüzde 10 büyüme olmuş, talep geldiği taktirde büyüme daha da olacaktır

* Bankaların da gücü onca volatiliteye rağmen iyi, SYR'leri güçlü

* Likidite açısından da iyi noktadayız

* Dış borçlanmada da kapılar açık


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