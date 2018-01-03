Beymen halka arz yolunda

Beymen`in halka arz için görüşmeler yaptığı belirtildi.

Boyner, Beymen’in Borsa İstanbul’da halka arz edilmesi için aralarında Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Inc. ve Deutsche Bank AG’nin de olduğu uluslararası bankalarla görüşüyor. Konuya yakın 3 kaynak Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’nin Beymen Mağazacılık’tan yurtiçinde hisse satışı için ayrıca İş Yatırım ile görüştüğünü bildirdi.

Bir kaynak Boyner’in başka potansiyel danışman kurumlarla da görüştüğünü belirtti. Kaynaklar yabancı bankaların uluslararası kurumsal yatırımcılara satışı koordine edeceğini, İş Yatırım’ın ise yerli yatırımcıya satışa aracılık edeceğini bildirdiler

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Şirketin internet sitesine göre Beymen’in tüm hisseleri iş adamı Cem Boyner’in çoğunluk hissesine sahip olduğunu Boyner Perakende bünyesinde bulunuyor. 20 Aralık’ta şirketten yapılan açıklamada Beymen’in mevcut sermayesinin yüzde 49’una kadar halka arzının planlandığı bildirilmişti. Boyner Perakende’nin yüzde 42,7’si 2015 ve 2017’deki alımlarla Katarlı Mayhoola for Investments Spc’nin elinde bulunuyor.

Boyner, İş Yatırım, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citigroup, konu hakkında yorum yapmadı.

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