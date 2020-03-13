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Benzin fiyatlarına indirim yapıldı

13.03.2020 - 16:54
Benzin fiyatlarına indirim yapıldı | Ekonomi Haberleri

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.

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AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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