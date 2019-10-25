‹ Önceki Haber "Faiz indirimi kredili konut satışlarını artırdı" "Faiz indirimi kredili konut satışlarını artırdı" Sonraki Haber › "Lagarde ECB'deki görüş ayrılıklarını yatıştıracak" "Lagarde ECB'deki görüş ayrılıklarını yatıştıracak"

BDDK'nin kararı sonrası sektörde bayram sevinci

25.10.2019 - 15:36
BDDK'nin kararı sonrası sektörde bayram sevinci | Ekonomi Haberleri

İKO Başkanı Atayık, "BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı yazılı açıklama ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günümüz dünyasında, kredi kartı olmadan neredeyse hiçbir işlem yapılmadığını belirten Atayık, altın, mücevherin ötesinde en küçük gıda alışverişinde bile kredi kartının kullanıldığını bildirdi.

Atayık, kredi kartının alışverişte büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Alınan şey sürekli fiyatı yükselen altın takı ve mücevher olunca kredi kartı ve taksit miktarı alışverişte çok önemli hale geliyor. Semtlerdeki perakendecilerimiz ve Anadolu esnafımız, uzun bir süredir birçok müşterinin mağazaya geldiğini, ancak taksit miktarını az bulduğu ve yeterli miktarda nakit parası olmadığı için alışveriş yapmadan ayrıldığını söylüyorlar. Şimdi, tüm bunlar BDDK'nın aldığı yeni kararla geride kaldı. BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır.

##$HABER_1458188$##

Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz. Hem altın birikimi yapan, düğün/nişan takısı alan, mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımız için bu karar ilaç gibi gelecektir. Bu durumdan zincirleme olarak toptancı ve üreticilerimiz de pozitif olarak etkileyecektir. BDDK'nın aldığı bu karar, iç piyasada bir süre önce başlayan hareketliliği daha da ileriye taşıyacaktır. Taksit miktarının yükseltilmesi, aynı zamanda sektörde kayıt dışılığın azalmasını ve vergi artışını da beraberinde getirecektir."

Atayık, taksit miktarının artırılmasında katkısı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, bakanlık yetkilileri ve BDKK'ye teşekkür etti.

Aynı güzel haberleri, Türk kuyumculuk sektörünün altın ticaretinin merkezi ve cazibe merkezi olması sürecinde kritik öneme sahip olan 3 kilogramlık hurda altının gümrüklerden girişinin kolaylaştırılması, enflasyon muhasebesi ve yazar kasa limitlerinin artırılması gibi çözüm bekleyen sorunlarda da beklediklerini kaydeden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara ve İstanbul'da sürdürdüğümüz görüşmelerde bu konu başlıklarında da önemli ilerlemeler kaydettik, inşallah yakında güzel haberleri sizinle paylaşmış oluruz. Artık, işimize daha fazla odaklanarak Türkiye'mizin 2023 hedefleri ışığında istihdama daha fazla katkı sunmak istiyoruz.

Dünya liderliğine doğru yürüyen ve dünyada 150'den fazla ülkeye Made in Turkey logosuyla ürün pazarlayan Türk kuyumculuk sektörü, artık iç piyasada beklediği hareketliliği bu taksit kararıyla kısa sürede yakalayacağına inanıyorum."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.216 Değişim: -0,13% Hacim : 5.511 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.043 25.10.2019 Yüksek 100.673
Açılış: 100.272
5,7695 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7571 25.10.2019 Yüksek 5,7921
Açılış: 5,7653
6,3957 Değişim: -0,20%
Düşük 6,3934 25.10.2019 Yüksek 6,4375
Açılış: 6,4087
278,82 Değişim: 0,00%
Düşük 278,20 25.10.2019 Yüksek 281,51
Açılış: 278,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.