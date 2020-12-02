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BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

02.12.2020 - 10:30
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin | Ekonomi Haberleri

BDDK, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama konusunda izin verildi. Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.


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