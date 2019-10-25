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BDDK'dan taksit sayısı kararı

25.10.2019 - 11:50
BDDK'dan taksit sayısı kararı | Ekonomi Haberleri

BDDK altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e çıkardı.

BDDK'dan şu açıklama yapıldı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.


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