‹ Önceki Haber Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı Sonraki Haber › ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın dibinde ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın dibinde

BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik

06.06.2018 - 15:30
BDDK'dan konutlarda enerji verimliliğine teşvik

BDDK Başkanı Akben, "Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının artırılmasına katkı sağlanabilmesi amacıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı 'A' sınıfı olan konutlar için yüzde 90, 'B' sınıfı olan konutlar için yüzde 85'e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun (UMREK), Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliği tanıtım toplantısında konuştu.

Finansal sistemin ekonomik gelişme üzerindeki vazgeçilmez katkısı gibi doğal kaynakların da ülkeler tarafından ortaya çıkartılması ve verimli bir şekilde kullanılmasının önem arz ettiğini aktaran Akben, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda düzenleyici ve denetleyici kuruluş olan kurumumuz finansal sektörün yaklaşık yüzde 87'sine denk gelen ve stratejik öneme sahip olan bankacılık sektörünün yerel ve uluslararası düzeyde güven duyulan yapısını koruması ve daha da geliştirilmesi için azami gayret göstermektedir. Bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler 2,4 trilyon TL'ye erişmiştir. Bu tutardan enerji sektörü yaklaşık 150 milyar TL, madencilik sektörü yaklaşık 30 milyar TL pay almaktadır. Bu sektörler banka dışı finansal kurumlarımızın da yaklaşık 130 milyar nakdi kredi portföyünün yüzde 5'ini oluşturmaktadır.''

##$HABER_1446681$##

Akben, bankacılık sektörünün mevduat ve katılım fonlarının 2 trilyon TL'ye yaklaştığını dile getirerek, aynı dönemde sektörün toplam aktif büyüklüğünün 3,5 trilyona yükseldiğini ve sermaye yeterliliğinin ise yüzde 16 olduğunu söyledi.

Yüzde 2,8 olan takibe dönüşmüş alacakların, aktif kalitesinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Akben, bunun aynı zamanda sektörün gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı gücünü ortaya koyduğunu anlattı.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KONUT SAYISININ ARTIRILMASINA KATKI SAĞLANABİLECEK"

BDDK Başkanı Akben, bankaların madencilik sektörüne kullandırdığı kredilerin sektörün toplam kredilerine oranı yüzde 1,2 olduğuna işaret ederek, "Bu elbetteki çok önemli bir seviye olarak görünmüyor. Sayın Bakanımızın (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak) milli ve yerli enerji konusundaki çalışmalarını takdir ve şevkle izliyoruz. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bankaların madencilik sektörüne kullandırdıkları kredileri genellikle proje finansmanı ve işletme sermayesi kredilerinin oluşturduğuna dikkati çeken Akben, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar bankaların kredilendirme konusunda özellikle madenin büyüklüğü, niteliği ve benzeri hususları açıklayacak teknik danışman raporlarının eksikliği ile karşılaştıklarını gözlemlemekteydik. Kredilendirilecek rezervin ne olduğu, kalitesi, ne kadar süreyle işlenebileceği analizi büyük önem arz etmekteydi.

Bu noktada doğru ve güvenilir verileri yansıtan teknik raporların, hazırlanmasının uzun vadede bankalardan sağlanacak finansmanın artması yönünde teşvik edeceğini görüyoruz. Güvenilir rezerv tahminine dayanarak hazırlanacak finansal raporlar bankaların madencilik sektörüne kullandıracakları krediler bakımından çok daha güvenilir ve öngörülebilir bir risk analizi yapmasına imkan tanıyacaktır. Bu durum ülkemizdeki madenlerin daha verimli şekilde işletilerek ekonomiye kazandırılmasını da sağlayacaktır.''

Akben, UMREK tarafından yetkilendirilecek kişiler tarafından rapor hazırlanmasıyla madencilik sektörünün daha şeffaf bir görünüm arz etmesi ve maliyetlerinin azaltılarak sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının mümkün olabileceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Kurumumuz aynı zamanda milli madenler ve enerji kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması hususunda da çalışmalara destek vermeye devam edecektir. Bu çalışmaların teşvik edilmesi için muhtelif düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu çerçevede mevcut düzenlemede tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının yüzde 80'ini aşamayacağı hükme bağlanmıştı.

Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının artırılmasına katkı sağlanabilmesi amacıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı 'A' sınıfı olan konutlar için yüzde 90, 'B' sınıfı olan konutlar için yüzde 85'e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir."


‹ Önceki Haber Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı Sonraki Haber › ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın dibinde ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın dibinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.658 Değişim: -1,19% Hacim : 7.223 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.126 06.06.2018 Yüksek 98.362
Açılış: 98.270
4,5554 Değişim: 0,00%
Düşük 4,5387 07.06.2018 Yüksek 4,5581
Açılış: 4,5555
5,3681 Değişim: 0,08%
Düşük 5,3481 07.06.2018 Yüksek 5,3756
Açılış: 5,36365
189,94 Değişim: 0,03%
Düşük 189,25 07.06.2018 Yüksek 190,05
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.