BDDK'dan 2 şirkete faaliyet izni

BDDK tarafından Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Metal Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararlarında, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildiği bildirildi. Kurul ayrıca, Metal Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.