‹ Önceki Haber Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı Sonraki Haber › Bu şirketler yatırımcısına kaybettirdi Bu şirketler yatırımcısına kaybettirdi

BDDK şikayetleri cezasız bırakmadı

13.07.2020 - 12:59
BDDK şikayetleri cezasız bırakmadı | Ekonomi Haberleri

BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayından beri bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi. Şikayetler arasında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bu yana bankalara kesilen ceza 330 milyon lirayı buldu.

BDDK, 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19,7 milyon lira, 29 Mayıs'ta ise 18 bankaya 102,1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204,7 milyon lira, 26 Haziran'da ise banka dışı 16 mali kuruluşa 2,1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 10 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, şikayete konuların başında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinin başladığı mart ayının başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin salt gecikmesi bulunması nedeniyle reddedilmesinin de şikayet konularından olduğunu ifade eden kaynaklar, "2-3 ay sonraya balon ödeme şeklinde öteleme ve öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin önerilmesi. Ayrıca, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına da aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırması ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmamasının da şikayetler arasında yer aldığına dikkati çekti.

PİYASA RAYİCİNİN ÜZERİNDE FAİZ ORANI TEKLİFİNE CEZA

Kaynaklar, maaşını PTT'den alan emekli müşterilere kullandırılan kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin gerekçesiz reddedildiğini belirtti.

Mevzuattaki sınırın 1/4 olduğu halde vatandaşların itirazına rağmen maaş veya düzenli gelir hesaplarının tamamına yakınına bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu ifade eden kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce tedbir ve icra işlemlerinin başlatılmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin yanı sıra talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılmasının da şikayete konu edildiğini sözlerine ekledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.399 Değişim: 3,13% Hacim : 20.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.126 13.07.2020 Yüksek 118.399
Açılış: 116.262
6,8610 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8452 13.07.2020 Yüksek 6,8729
Açılış: 6,8612
7,7875 Değişim: 0,34%
Düşük 7,7554 13.07.2020 Yüksek 7,8184
Açılış: 7,7611
397,72 Değişim: 0,19%
Düşük 396,00 13.07.2020 Yüksek 400,40
Açılış: 396,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.