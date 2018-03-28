Bazı ürünlerin ithalatına ek vergi geldi

Bazı orman ürünleri, ahşap ve valf ithalatına ek vergi getirildi.

Bakanlar Kurulu, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yaparak, bazı orman ürünleri, ahşap malzemeler, valf, şırınga, tek akslı traktörlerin de yer aldığı 79 ürünün ithalatına yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasına değişen oranlarda ek gümrük vergisi koydu.

Ek gümrük vergisi, AB üyesi ülkeler, bazı Afrika ülkeleri, Güney Kore, Malezya, Singapur gibi ülkeler yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması yapılmış ülkeler için uygulanmayacak.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında, 4412 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kontraplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar başlığı altında yer alan bazı ürünler ile 4417.00.00.00.00 GTİP’li ahşap alet ve gövde sapları için yüzde 20 ek vergi getirildi.

8214 GTİP altında yer alan saç kesme ve ağaç kırpma makineleri için yüzde 2.3 ile yüzde 20 arasında ek vergi konuldu. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasında, valfler, yangın ve sulama hidrantları, buhar kapanları, tek akslı traktörler, 8708.94.35 GTİP’li hidrolik direksiyon kutuları ile bazı şırınga ve resim-yazı fırçaları yer alıyor.

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