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Batı Akdeniz'in ihracatı 1.5 milyar doları geçti

06.11.2019 - 10:42
Batı Akdeniz'in ihracatı 1.5 milyar doları geçti | Ekonomi Haberleri

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahar, bölgede 10 ayda gerçekleşen ihracatın geçen yıla göre yüzde 4,54'lük artışla 1 milyar 517 milyon 847 bin 262 dolara ulaştığını bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ekim ayında 163 milyon 965 bin 565 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirterek 10 aylık dönemdeki ihracatın ise 1 milyar 517 milyon 847 bin 262 dolara yükseldiğini kaydetti. Bahar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,54 olan ihracat artışının ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans olduğunu vurguladı.

Sadece ekim ayı kıyaslamasında ise yüzde 16,59'luk bir ihracat artışı olduğuna dikkati çeken Bahar, Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde en fazla ihracatın maden ve metal sektöründe yapıldığı bilgisini aktardı.

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SAVUNMA VE HAVACILIKTA YÜZDE 400 ORANINDA ARTIŞ

Bahar, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Maden ve metal sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 gerilemesine rağmen, 382 milyon 156 bin 158 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Ekimde en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın 10 aylık döneminde 13 milyon 841 bin dolar olan ihracatını bu yıl yüzde 425,92 oranında artırarak 72 milyon 796 bin dolara yükseltti."

Bahar, ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metal sektöründe de ihracat rakamlarında artış yaşandığını kaydetti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Bölgeden en fazla ihracatın 211 milyon 983 bin 107 dolar ile Çin'e yapıldığına işaret eden Bahar, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Rusya'nın yer aldığını bildirdi.

Almanya'ya yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 9,65, Rusya'ya da yüzde 12,27 oranında arttığını ifade eden Bahar, Özbekistan'a yüzde 75,12, İspanya'ya da yüzde 83,04 oranında bir ihracat artışının gerçekleştiğini kaydetti.


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