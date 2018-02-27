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Başbakan Yıldırım'dan KDV iadesi açıklaması

27.02.2018 - 12:24

Başbakan Binali Yıldırım son 33 yılda uygulanan kanunda değişiklik yapacak Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili düzenlemenin bugün itibarıyla TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla KDV ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı TBMM'ye gönderiyoruz. Bu düzenleme son 33 yılda uygulanan KDV kanununda rekor değişiklik yapıyor. Bu tasarıda yüze yakın madde var. Bu tasarı yasalaştığında vatandaşın Maliye'de biriken KDV'leri artık bir takvime bağlı olarak ödenecek. KDV iadeleri ödenmezse üç ay sonra faiz ödenecek" dedi.

Yıldırım düzenleme ile küçük esnafa KDV konusunda iki önemli kolaylık getirildiğini belirterek, "Hasılat esaslı vergileme sistemine geçiyoruz. Esnaf artık satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplayacak, bunun dışındaki teferruatlarla uğraşmayacak" dedi.

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Bu düzenleme ile küçük esnafın KDV'yi beyan ettikten sonra takip eden ay yerine iki ay sonra ödeyeceğini de belirten Yıldırım ihracatçıların KDV muafiyet kapsamının genişletildiğini de söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal getirilmesi planlanan düzenlemeyi "Artık yüklenilen KDV'den, tahsil edilen KDV'den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak" sözleriyle özetliyor.

KDV iadelerindeki mevcut durumu "Özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi" olarak tanımlayan Ağbal bunun işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırdığını, yatırımların fizibilitesini bozduğunu belirtiliyor.

Mevcut düzenlemeye göre bir işletme yatırım yaptığında, makine ekipman aldığında ya da inşaat harcaması yaptığında ödediği KDV'yi ancak önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile mahsup edebiliyor. Bu işletmelerin bilançolarında uzun yıllara yayılmış KDV yükleri oluşturuyor.

KDV sisteminde 2017 H1 sonu itibarıyla reel sektörün devletten 140 milyar TL'yi aşan alacağı bulunuyor.


Etiketler

  • Başbakan
  • Naci Ağbal
  • Binali Yıldırım
  • KDV iadesi
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