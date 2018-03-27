Başbakan Yıldırım büyüme beklentisini açıkladı

Başbakan Yıldırım, "2017 büyümesi yüzde 7-7.5 arasında gerçekleşecek" şeklinde açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin grup toplantısında ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Faizler başta olmak üzere bankacılık sektörü ile bazı sorunlarımız olsa da yine de işbirliği içerisinde ülkemizin yararına tedbirleri alıyoruz, alacağız" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

##$HABER_1444956$##

*Ekonominin kalkınmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna geldik, bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız

*Büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizle ilgili her türlü tereddüdü ortadan kaldıracağız

*Bu hafta büyüme rakamı açıklanacak, 2017 büyümesi yüzde 7-7.5 arasında gerçekleşecek

*Sürekli kriz havası estirmekten, yatırımcıların kafasını karıştırmaktan geri durmuyorlar; buna cevabımız yeni tedbirlerle sanayici ve ticaret erbabını desteklemek

*Turizmde iyi bir sezona yaklaşıyoruz; bu yıl 38 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz